Москва предлагала Нидерландам судить подозреваемых в крушении малазийского "Боинга" в РФ

Российские власти предложили Нидерландам перенести судебный процесс по делу о сбитом "Боинге" "Малазийских авиалиний" в РФ, однако этот запрос был отклонен, известил министр юстиции европейского государства Ферд Грапперхаус, чьи слова приводит Reuters. Подозреваемыми в деле проходят трое граждан РФ.

От кого именно поступил запрос на перенос расследования, Грапперхаус не уточнил.

Напомним, малазийский "Боинг", выполнявший рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился 17 июля 2014 на территории Донбасса. В катастрофе погибли все находившиеся на борту люди - 298 человек.

Следствие ведут Нидерланды, которые уверены, что самолет был сбит ракетой, выпущенной из российского комплекса "Бук", доставленный в ДНР из РФ. Россия свою причастность к трагедии упорно отрицает.

Подозреваемыми по делу являются россияне Сергей Дубинский, Олег Пулатов, Игорь Гиркин (Стрелков) и украинец Леонид Харченко.