Павловский указал на редкое политическое умение Путина

Политолог Глеб Павловский, пытаясь объяснить секрет политического долгожительства президента Владимира Путина и не прибегать при этом к традиционным аргументам оппозиции, остановился на внешнеполитическом аспекте. По его мысли, за последние 20-30 лет мир настолько изменился и раздробился, что никакого глобального общественного мнения, которое что-то поощряет или осуждает, уже не существует, и Путин понял это и использовал раньше многих. Со слов эксперта, мир "разрыхлился", мирового общественного мнения нет, а вместо него появились некие "аудитории": именно поэтому Россия до конца не превратилась в страну-изгоя, а Путин периодически вокруг какой-то темы начинает неожиданно дружить то с одним лидером, то другим.

"Если ты сумел завладеть вниманием аудитории, ты можешь дальше продать эту аудиторию – это коммерческая операция. Ты получил аудиторию – ты можешь ее продать рекламным агентствам или кому-нибудь еще. Иногда своей собственной стране. Поэтому, знаете, довольно долго можно этим заниматься – а это никто кроме Путина не умеет, этого его друзья не умеют, и никто из наших пока в стране. За этим он очень внимательно следит", - отметил он в интервью "Эху Москвы".

По мнению Павловского, именно благодаря описанному выше навыку российский президент продолжает регулярно всех в международном сообществе опережать в решении сложных политических задач.

"В стране рейтинг снижается, но куда она денется без своего единственного на самом деле мирового игрока?", - задался эксперт риторическим вопросом.