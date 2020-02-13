В 25 лет скончался депутат МО №7 Андрей Горячков

Депутат муниципалитета №7 Андрей Горячков скоропостижно скончался на 26 году жизни, сообщили на официальной странице округа "ВКонтакте". Причиной называют сердечную недостаточность.

"За свою короткую жизнь Андрей Олегович стал добрым Другом и Товарищем для многих жителей нашего округа. Он был ответственным, честным, порядочным, жизнерадостным, отзывчивым и прекрасным Человеком. Всегда готовым прийти на помощь. Умел находить общий язык с людьми разного возраста", - говорится в скорбном сообщении.

Отмечается, что муниципал серьезно увлекался спортом и что у него осталось двое детей.

Молодой мужчина выдвигался от "Единой России" и в единый день голосования 8 сентября прошлого года набрал в свою поддержку 873 голоса местных жителей.