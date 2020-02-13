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12:59

За год в России упали продажи водки

фото ЗакС политика За год в России упали продажи водки

По итогам 2019 года на территории России продали на 1,7% меньше водки в натуральном и на 0,1% в денежном отношении, чем за предыдущий год, передает "Интерфакс" со ссылкой на исследование специлизированной аналитической компании Nielsen.

Между тем, двузначный рост показали продажи джина (27% в натуральном, 26% в денежном выражении) и виски (15% по обоим показателей). На фоне столь позитивной динамики джин в магазинах стал дешеветь.

Заметно растут также продажи текилы (9% в натуральном, 11% в денежном выражении).

После нескольких лет падения снова положительную динамику стали показывать продажи пива.

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