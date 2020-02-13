Минобороны предлагает повысить силовикам зарплату

Министерство обороны РФ предлагает повысить заработную плату сотрудникам МВД, МЧС, ФТС, ФСБ, Службы внешней разведки, ГФС, ФСО, Следственного комитета, Генпрокуратуры и Росгвардии. Проект данного постановления доступен на портале нормативно-правовых актов.

Согласно документу, ведомство рекомендует увеличить размер жалованья силовиков с 1 октября 2020 года в 1,03 раза (то есть на 3%). Также при повышении окладов денежного содержания военнослужащих и сотрудников силовых ведомств их размеры предлагается "округлять до целого рубля".

В Минобороны подчеркнули, что траты на реализацию их предложения предусмотрены федеральным законом "О федеральном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 ‎и 2022 годов".