Суд в Курске отменил штраф подростку за "нацистский" отрывок из "Тома и Джерри"

Суд в Курске отменил постановление комиссии по делам несовершеннолетних, которая решила оштрафовать 17-летнего местного жителя Степана Л. на тысячу рублей по делу о демонстрации нацистской символики из-за публикации отрывка из мультсериала "Том и Джерри".

"Отменили из-за процессуального нарушения: они в протоколе писали статью 20.3. без части, что недопустимо. Дело отправили обратно в комиссию по делам несовершеннолетних, но оно будет отменено из-за сроков. Надо будет сходить в суд и забрать постановление об отмене дела", - поведал подросток журналистам "МБХ медиа".

Юношу оштрафовали за то, что он опубликовал на своей странице "ВКонтакте" отрывок из мультика, в котором под звуки гимна СССР кот Том шагал в костюме с изображением свастики, а мышонок Джерри бежал рядом с ним, держа флаг с серпом и молотом.