Мишустин посетовал на дороговизну ипотеки

Премьер-министр Михаил Мишустин, считающийся специалистом по финансам, в новейшем публичном выступлении признал, что ипотечный кредит ввиду высоких ставок представляет собой малодоступное удовольствие для среднего россиянина. Он напомнил о требовании президента Владимира Путина повсеместно установить кредитную ставку не выше 8%.

"Для этого необходимо оптимизировать операционные затраты и внутренние резервы банков, уточнить правила кредитования застройщиков и уменьшить, соответственно, стоимость фондирования", - приводит "Интерфакс" его слова, озвученные на заседании кабинета министров.

Нынешние условия, в его понимании, представляют собой огромное финансовое бремя даже для семей, причисляемых к среднему классу.

В качестве еще одной напрашивающейся меры помощи реальным и потенциальным ипотечникам Мишустин назвал поиск большего числа стимулов для развития жилого строительства.