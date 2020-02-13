Шлосберг просит Генпрокуратуру проверить законность гонений на редактора "Черновика" Гаджиева

Уголовное преследование редактора кавказского издания "Черновик" по делу о финансировании терроризма побудило политика Льва Шлосберга отправить официальное письмо генеральному прокурору Игорю Краснову. В нем лидер псковского "Яблока", в частности, просит проверить сведения о пытках, под которыми против Гаджиева мог дать показания его подельник.

"Наличие у А. Х. Гаджиева умысла на совершение преступлений, обвинение по которым ему предъявлено, ничем не подтверждается. Доказательства вины А. Х. Гаджиева отсутствуют. Общество «Мемориал» признало А. Х. Гаджиева политическим заключённым", - говорится в тексте обращения, которое заканчивается просьбой пересмотреть дело и в случае нарушений наказать силовиков, совершивших и допустивших их.

В своем Telegram-канале псковитянин также подчеркнул, что арестант писал о коррупции в Дагестане - в регионе, где, по мнению Шлосберга, коррупция представляет собой "скрепу", и пострадал, вероятнее всего, только из-за этого.

Гаджиева, до сих пор не признающего своей причастности к финансированию терроризма, задержали в июне по обвинению в финансировании терроризма. Дело связано с благотворительным фондом «Ансар», который связывают с исламским проповедником Абу-Умаром Саситлинским. Последнего иногда называют вербовщиком запрещенной в РФ террористической группировки «Исламское государство».

В конце января в поддержку Гаджиева записали совместный видеоролик журналисты с федеральной известностью - Ирина Шихман, Илья Азар, Олег Кашин, Татьяна Фельгенгауэр и другие.