Григорьев рассказал о своем сложном отношении к уличной живописи

Главный архитектор Петербурга Владимир Григорьев поделился своим отношением к уличной живописи в городе со столь серьезными традициями зодчества. По его признанию, он не берется занять ни категорическую позицию "за", ни выразить принципиальный протест против различных популярных видов современного искусства, однако он однозначно не приемлет надписи, выполненные баллончиком. В его представлении, такое творчество - как правило импровизированное, "самовольное" и изначально "протестное". Ему специалист противопоставляет "монументальную" роспись стен домов.

"А если вы сделали проект или хотя бы эскиз, то почему бы его не показать? Если это выполнено высокохудожественно, мы способны это оценить. Но к нам ещё не приходил никто, чтобы согласовать роспись фасадов", - добавил чиновник, давая интервью "Фонтанке".

По признанию Григорьева, о художественных достоинствах популярнейшего уличного художника Иэна Бэнкси он не способен судить со всей уверенностью, но открыт к тому, чтобы в теории допустить роспись целых фасадов - главное, чтобы это не стало повальным явлением, чтобы одно не повторяло другого и чтобы все согласовывалось на стадии замысла.

"Вообще, мы уже предложили альтернативу — сделать световую проекцию на фасад в ночное время или пасмурную погоду и спросить потом жителей, нравится им это или нет. Пока эта идея не очень двигается", - напомнил главный архитектор.