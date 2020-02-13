Удостоверение, стул, стол и портфель Березовского продают на Avito за 126 млн рублей

Пользователь Avito Евгений Гусенков выставил на продажу вещи, некогда принадлежавшие российскому олигарху Борису Березовскому, делятся "Открытые медиа".

Речь идет о выданном политику удостоверении сотрудника администрации президента, столе и стуле из его столичной резиденции, а также спутниковом телефоне и портфеле. За всё перечисленное продавец хочет получить "скромные" 126 млн рублей.

По словам Гусенкова, обозначенные предметы обихода Березовского - наследство, оставленное отцом, некогда работавшим в доме приемов "Логоваза": там в девяностых находился офис бизнесмена. Когда он решил продать его, вещи раздали сотрудникам.

Заявленную сумму Гусенков намерен инвестировать в собственный рекламный проект. Потенциальным покупателям мужчина готов сделать скидку. Если таковых не найдется, то все вещи он просто оставит себе.

"Время, когда смогу сам кому-то подарить или продать, наступит. Но ещё хотел бы попробовать написать тем людям, которые связаны с удостоверением. Там стоит подпись человека, который сейчас владеет 49% башни „Москва-сити“ [очевидно, имеется в виду Валентин Юмашев]", - заключил Гусенков.