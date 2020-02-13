Из СИЗО выпустили экс-главу Махачкалы, проходящего по делу о преступном сообществе

Арестованного летом 2018 года бывшего главу Махачкалы Магомеда Сулейманова, обвиняемого в организации преступной группы, отпустили из-под стражи, передает "Интерфакс". Это объясняется истечением максимально возможного полуторагодового срока пребывания арестанта в СИЗО.

Теперь ограничение свободы для Сулейманова состоит в трехмесячном запрете на выход из дома в ночное время, отправление-прием корреспонденции и поддержание в любой форме связи с другими фигурантами дела.

Следствие считает, что бывший чиновник с подельниками мошенническим способом и злоупотребляя его служебным положением похитили свыше 210 млн рублей.

Столицей Дагестана Сулейманов руководил на правах исполняющего обязанности в 2014-2015 годах. Позже он возглавлял региональный фонд обязательного медицинского страхования.