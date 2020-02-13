Егор Жуков останется с условным сроком, но ему вернут изъятых лягушек и флаг

Мосгорсуд отклонил апелляцию на приговор студенту ВШЭ Егору Жукову, который осужден на три года условно за призывы к экстремизму (ч. 2 ст. 280 УК), передает "Медиазона".

Единственный уступок, на который пошел судья, - это возврат изъятых во время обыска фигурок лягушек и либертарианского флага, которые, согласно принятому ранее постановлению, должны были уничтожить.

"Победа гражданского общества, отстояли", - прокомментировал данное решение судьи Жуков.

Егор Жуков, напомним, получил условный срок за публикацию в YouTube роликов с рассуждениями о методах ненасильственного протеста.