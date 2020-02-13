Подозреваемая в хищении 16 млн рублей муниципал уволилась с работы

Депутат одного из петербургских муниципалитетов Галина Ившина покинула занимаемый пост, известил 78.ru источник в правоохранительных органах. Женщину подозревают в хищении 16 млн рублей.

Заявление об увольнении Ившина написала ещё 7 февраля. На данный момент женщина пребывает на больничном, поэтому суд выберет её меру пресечения только после её выздоровления.

Ранее объединенная пресс-служба судебных ведомств Петербурга сообщила, что в деле фигурируют также заведующая отделением соцобслуживания на дому Ирина Эймбке и её сын Станислав Ившин, искавший людей для фиктивного трудоустройства.

Эймбке задержали 11 февраля 2020 года. Свою вину она не признает. Сегодня суд продлил срок её задержания ещё на 72 часа.

По версии следователей, Ившина, являющаяся также замдиректора СПБ ГБУ "Комплексный центр социального обслуживания населения Красносельского района", вместе с подельниками не позднее октября 2019 года похитила более 16 млн рублей, начислив их подставным работникам.