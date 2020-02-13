Муниципал
18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека

Муниципал

18:51

Подозреваемая в хищении 16 млн рублей муниципал уволилась с работы

фото ЗакС политика Подозреваемая в хищении 16 млн рублей муниципал уволилась с работы

Депутат одного из петербургских муниципалитетов Галина Ившина покинула занимаемый пост, известил 78.ru источник в правоохранительных органах. Женщину подозревают в хищении 16 млн рублей.

Заявление об увольнении Ившина написала ещё 7 февраля. На данный момент женщина пребывает на больничном, поэтому суд выберет её меру пресечения только после её выздоровления.

Ранее объединенная пресс-служба судебных ведомств Петербурга сообщила, что в деле фигурируют также заведующая отделением соцобслуживания на дому Ирина Эймбке и её сын Станислав Ившин, искавший людей для фиктивного трудоустройства.

Эймбке задержали 11 февраля 2020 года. Свою вину она не признает. Сегодня суд продлил срок её задержания ещё на 72 часа.

По версии следователей, Ившина, являющаяся также замдиректора СПБ ГБУ "Комплексный центр социального обслуживания населения Красносельского района", вместе  с подельниками не позднее октября 2019 года похитила более 16 млн рублей, начислив их подставным работникам.

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.


Рейтинг персон

Все новости:
18:59 К стенам Смольного вышли с плакатами в защиту медсанчасти на Одоевского

18:51 Муниципал: Подозреваемая в хищении 16 млн рублей муниципал уволилась с работы

18:38 Депутат Госдумы предложил коллегам посмотреть фильм Дудя о ВИЧ

18:23 Егор Жуков останется с условным сроком, но ему вернут изъятых лягушек и флаг

18:19 Экс-чиновника администрации Невского района поместили под домашний арест по делу о коррупции

17:59 Шахтинскую полицию не заинтересовала выходка учителя, обозвавшего ученика-коммуниста "идиотом"

17:57 Из СИЗО выпустили экс-главу Махачкалы, проходящего по делу о преступном сообществе

17:47 Муниципал: Избранные депутаты МО «Новоизмайловское» пожаловались в ЦИК на отказ ИКМО передавать им мандаты

17:36 После повторного отказа Смольного организаторы "мусорного" митинга подали новую заявку

17:35 Удостоверение, стул, стол и портфель Березовского продают на Avito за 126 млн рублей

17:21 Политолог Рогов: По Конституции - не жили, зато заживем по фейк-Конституции

17:07 Варламов осудил "хамские" автовыходки Боярского

16:59 Григорьев рассказал о своем сложном отношении к уличной живописи

16:40 Смольный рассчитывает получить 10 млрд рублей из федбюджета на реконструкцию СКК

16:37 Романов приветствует интеграцию Петербурга и Ленобласти

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2020. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru