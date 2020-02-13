Смольный выделил на Фестиваль ледоколов 9,2 млн рублей

Ежегодный весенний Фестиваль ледоколов вновь пройдет в акватории Невы, на Английской набережной (от дома 48 до дома 57) и на набережной Лейтенанта Шмидта (от 14-й до 21-й линии Васильевского острова). Очереди из желающих попасть на ледоколы на этот раз будут организовывать с помощью нескольких пунктов выдачи талонов. Извещение о поиске организатора для фестиваля с максимальной ценой контракта 9,2 млн рублей опубликовано на сайте госзакупок 13 февраля.

В рамках фестиваля петербуржцам и гостям города предложат посетить не менее четырех ледоколов. В прежние годы это мероприятие запоминалось огромными многочасовыми очередями из желающих попасть на палубу. В 2020 году для гостей фестиваля будет организована электронная очередь и не менее четырех пунктов выдачи талонов. Предполагается, что на площадке будут установлены шесть цифровых экранов, на которых будет отображаться информация о движении очереди.

Гостей фестиваля ожидает торжественная церемония открытия, шоу "Танец буксиров", концерт, различные тематические выставки, мастер-классы, лекторий, кинопоказы и выступления артистов широкого профиля: ходулисты, надуватели «гигантских» мыльных пузырей, детские аниматоры, фокусники, жонглёры, художники по рисованию песком и др.

Для почетных гостей будет организован отдельный шатер с мини-пирожками и отдельными биотуалетами.

В прошлом году Фестиваль ледоколов обошелся городскому бюджету в 6,7 млн рублей. Организацией занималась ассоциация "Морское наследие: исследуем и сохраним".

фото: gov.spb.ru