Касьянов приветствует выкуп Сбербанка правительством

Лидер партии "Парнас" Михаил Касьянов, в 1990-е и 2000-е работавший и министром финансов, и премьером-министром, на правах эксперта порассуждал о намечающейся сделке, в ходе которой правительство намерено выкупить у Центробанка акции Сбербанка. С точки зрения оппозиционного политика, предлагаемое решение абсолютно здравое, оно олицетворяет собой следование принципу разделения властей и уменьшает лоббизм. Если Россия хочет продолжать позиционировать себя как государство с рыночной экономикой, подчеркнул он, то заявляемая сделка абсолютно правильная и соответствует духу либерализма в экономике.

"Такое состояние дел, как сегодня есть, а именно – что ЦБ регулятор, а в России он еще регулятор банковской сферы, что он одновременно владеет одним из коммерческих банков и он же его регулирует, это неправильное положение", - отметил политик в интервью "Эху Москвы".

По его признанию, еще будучи в 2000-2004 годах премьер-министром, он хотел поступить примерно так же, но не успел "дожать ситуацию".

Касьянов также призвал скептиков не опасаться: большая часть полученных ЦБ денег вернется в бюджет, но не на какие-то "безумные" инициативы первого лица, а на выполнение уже сверстанного плана.

"Расходы могут быть и социальные, и инвестиционные, и оборонные, и правоохранительные. Они не привязаны, не окрашиваются в цвета, откуда они пришли и куда они идут. Они попадают в общий котел. Этого я, слава богу, добился в свое время, когда еще был министром финансов, чтобы прекратить окрашенные доходы с окрашенными расходами", - пояснил специалист.

Единственное, что, с его точки зрения, можно было бы записать в минус идее продать Сбербанк - выбранное для этого шага время, не самое благоприятное в плане мировой экономической конъюнктуры, тогда как сделка потребует операций с более чем 2,5 трлн рублей.

По прогнозу председателя "Парнаса", в обозримом будущем, транзитом через руки правительства, Сбербанк перейдет в руки частные, в чем политик тоже не видит ничего дурного: "это будет такая огромная страна, и она будет приватизирована, кто-то из правильных людей станет владеть этим делом".