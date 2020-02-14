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9:53

Московскому университету управления присвоят имя Юрия Лужкова

фото ЗакС политика Московскому университету управления присвоят имя Юрия Лужкова

Президент Владимир Путин подписал указ об увековечении памяти бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова, документ опубликован на портале правовой информации.

В указе правительству Москвы рекомендовано рассмотреть вопрос о присвоении имени Лужкова Московскому городскому университету управления. Также президент рекомендует рассмотреть вопросы об установке мемориальной доски на доме, где жил Лужков, и «о проведении иных мероприятий, посвященных увековечению» его памяти.

Лужков умер в возрасте 83 лет 10 декабря 2019 года в клинике в Германии. Он не вышел из состояния наркоза после операции на сердце. Лужков был мэром Москвы с 1992 по 2010 год

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