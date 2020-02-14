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10:46

Контейнеры для раздельного сбора мусора в Петербурге могут признать объектами благоустройства

фото ЗакС политика Контейнеры для раздельного сбора мусора в Петербурге могут признать объектами благоустройства

Депутаты Заксобрания Петербурга Денис Четырбок, Мария Щербакова и Елена Киселева (все – «Единая Россия») предложили признать контейнеры для раздельного сбора твердых коммунальных отходов объектами благоустройство. Соответствующий проект парламентариев 14 февраля одобрил комитет по законодательству ЗакСа.

По словам Четырбока, принятие инициативы позволит городской администрации устанавливать баки для раздельного мусора у подъездов по просьбам жителей.

Единоросс Владимир Носов предложил прописать в законе «урны для раздельного сбора», так как урны уже относятся к объектам благоустройства. Четырбок ответил, что это разные вещи с контейнером.

Сергей Еремеев


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