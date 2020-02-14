Ветераны США приедут в РФ по случаю 75-летия со Дня Победы

Двенадцать участников Второй мировой войны из США приедут в Россию в мае для того, чтобы принять участие в празднествах по случаю 75-летия со Дня Победы, извещает РИА "Новости", ссылаясь на информацию, полученную от главы американской неправительственной организации Greatest Generations Foundation Тимоти Дэвиса.

Ветераны с другого континента повидаются с коллегами из РФ, вместе с которыми воевали против нацистской Германии, и побывают на местах боевой славы - в Москве, Петербурге, Волгограде (бывшем Сталинграде). Самому младшему американскому бойцу исполнилось 96 лет, а самому старшему - 103 года.

Для американцев подготовлена насыщенная программа. Один из пунктов включает в себя посещение нескольких российских школ, в которых они поведают учащимся о годах войны.

Ранее, напомним, в честь 75-й годовщины Победы власти пообещали выплатить ветеранам ВОВ по 75 тысяч рублей.