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14:46

Поддержавшую полизеков у стен Госдумы активистку оштрафовали

фото ЗакС политика Поддержавшую полизеков у стен Госдумы активистку оштрафовали

Столичный Тверской суд счел, что активистка Александра Попова, вышедшая к стенам Государственной думы с баннером в поддержку политических заключенных, нарушила правила проведения публичного мероприятия, и оштрафовал её на 10 тысяч рублей, делится "Медиазона".

3 февраля общественники пришли к зданию нижней палаты федерального собрания, взяв с собой наручники и баннер со словами "Свободу всем политзаключенным!": приковав себя к забору, ограждающему думу, они развернули плакат, после чего все участники манифеста были задержаны.

В полицейских участках на всех составили протоколы по ч. 5 ст. 20.2 КоАП.

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