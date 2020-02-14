Саратовская омбудсмен включила в "группу риска" подростков, увлекающихся аниме и Nirvana

Уполномоченная по правам ребенка в Саратовской области Татьяна Загородняя включила несовершеннолетних, увлекающихся аниме, слушающих Nirvana и красящих волосы в розовый цвет, в "группу риска", делится "Версия Саратов".

Во время встречи с депутатами местной областной думы от ЛДПР и КПРФ омбудсмен известила, что проведенный её подопечными мониторинг социальных сетей, позволил сделать вывод, что среди подростков преобладают "депрессивные, депрессивно-околосуицидальные, депрессивно-агрессивные и околокриминальные настроения различного направления".

"Нездоровый" интерес подрастающего поколения к песням группы Курта Кобейна, считает Загородняя, сигнализирует о "значительно выраженных депрессивно-суицидальных настроениях". Дело обстоит ещё хуже, если ребенок красит волосы в яркие цвета.

Кроме того, омбудсмен включила в "группу риска" увлечение аниме, так как японские мультики имеют, по её мнению, "кровавый и гомосексуальный подтекст". Не ушли от внимания Загородней и те ребята, что играют в компьютерные игры.