Ассоциация независимых депутатов появилась в Ленобласти

Муниципалы из Всеволожского, Гатчинского, Кировского и Ломоносовского районов объединились в Ассоциацию независимых муниципальных депутатов Ленинградской области, сообщил ЗАКС.Ру активист Павел Овсянко. По его словам, первое собрание объединения состоялось на днях в социальном центре «Открытое пространство».

В ассоциацию уже вступили порядка 40 мундепов. Овсянко ожидает, что в ближайшее время их количество вырастет до 200 человек. По его словам, объединение открыто для всех, в том числе и для депутатов от «Единой России» при соблюдении определенных условий. Главное, отметил активист, чтобы мундеп действовал в интересах избирателей, а не партии и не был замечен в фальсификациях и прочих недостойных поступках.

- Он должен быть не замаран ни в каких предвыборных махинациях… Принципом его работы должна быть открытость, - заявил Овсянко.

В ближайшее время ассоциация планирует добиваться разрешения на фото- и видеосъемку заседаний муниципальных советов. Овсянко отметил, что проблема запрета фиксаций муниципальных заседаний сейчас актуальна для региона.

- Мы будем людям помогать в таких вопросах, как наблюдение на выборах, будем помогать вовлекать в свою работу население. Есть проблема – люди не интересуется жизнью муниципальных образований. Мы попытаемся этот тренд переломить в Ленинградской области, чтобы активное население на местах участвовало в работе МСУ, - добавил активист.

Напомним, в сентябре Ассоциация независимых муниципальных депутатов появилась в Петербурге.