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15:57

Экс-губернатор Калужской области стал сенатором

фото ЗакС политика Экс-губернатор Калужской области стал сенатором

Врио губернатора Калужской области подписал постановление о назначении экс-губернатора региона Анатолия Артамонова сенатором, передает ТАСС.

Место сенатора освободилось после того, как член Совфеда Юрий Волков досрочно сложил полномочия. В конце января он написал заявление об уходе в связи с переходом на другую работу.

Артамонов ушел в оставку накануне, когда его заявление принял президент Владимир Путин. Он был из числа губернаторов-долгожителей и руководил Калужской области на протяжении 20 лет, с 2000-го года.

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