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16:03

Губернатор Оренбуржья поздравил ветеранов с грядущим праздником Победы и пожелал им войны

фото ЗакС политика Губернатор Оренбуржья поздравил ветеранов с грядущим праздником Победы и пожелал им войны

Руководитель Оренбургской области Денис Паслер, выступая на праздничном концерте по случаю старта Года памяти и славы, несколько раз оговорился и, поздравляя присутствовавших на мероприятии граждан, пожелал им и их семьям войны. Видеозаписью с концерта делится YouTube-канал "Эхо Москвы в Оренбурге".

"Нам хотелось бы, чтобы каждую семью затронула война", - сообщил он зрителям.

Кроме того, в тексте презентации, которую демонстрировали перед его выступлением, было допущено несколько орфографических ошибок, в частности, указывалась дата "40 августа 1941 года" и неверно написано слово "пенициллин".

В правительстве Оренбургской области попытались оправдаться, заявив, что на концерте была продемонстрирована черновая версия видео: якобы ролик второпях подготовили силами исключительно пресс-службы региона, поэтому ошибки и были допущены.

Чиновники поспешили принести извинения за безграмотную запись, однако комментировать изречения Паслера отказались.

В мероприятии приняли участие свыше 3,5 тысяч человек, среди которых - ветераны, труженики тыла, дети войны, чиновники, духовенство, общественные деятели, жители города и журналисты. 

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