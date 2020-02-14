Сын арестованного замглавы Генштаба заявил о вымогательстве 150 млн рублей за освобождение отца

Сын замглавы Генштаба Арслан Арсланов обратился в Следственный комитет, ФСБ и Генпрокуратуру с заявлением о вымогательстве у него 150 млн рублей за освобождение отца, Халила Арсланова, передает ТАСС.

По словам Арсланова-младшего, он получает СМС и сообщения в Telegram от «разных людей» с требованием перечислить 150 млн рублей «некоему Игорю Борисовичу», иначе Халил Арсланов «сгниет в тюрьме».

«В связи с этим я обратился с заявлением на имя председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина, директора Федеральной службы безопасности Александра Бортникова и генпрокурора Игоря Краснова с требованием пресечь эти противоправные действия», - сказал Арсланов.

Халил Арсланов арестован по делу о мошенничестве на 6,7 млрд рублей. Ему предъявили обвинения, связанные с махинациями при исполнении госконтрактов.