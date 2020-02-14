Суд отклонил иск избитого на акции 3 августа москвича к МВД и Росгвардии

Хорошевский суд Москвы отклонил иск Максима Гришенкова, требовавшего признать незаконным избиение и задержание на акции протеста 3 августа, передает «МБХ медиа».

Гришенков подал иск к управлениям МВД и Росгвардии по Москве. Он также требовал признать незаконным использование силовиками масок на митинге и отсутствие у них опознавательных знаков.

МВД и Росгвардия отрицают применение силы к Гришенкову, хотя есть доказательства этого, отметил адвокат. В ответ представитель МВД заявил, что полицейские имеют право использовать физическую силу для пресечения административных правонарушений. Ответчики также заявили, что Гришенков участвовал в несогласованном митинге, сам истец это отрицал.

«Я в митингах не участвовал. У меня есть видеозаписи, доказательства, я просто ходил по улицам и удивлялся количеству полицейских», - подчеркнул Гришенков.

Гришенков 3 августа заступился за Георгия Оганезова, которого полицейские били дубинками на Чистопрудном бульваре. Он закрыл его телом, его избили по ногам и рукам. В отношении Гришенкова составили протокол по ч. 5 ст. 20.2 КоАП (нарушение правил проведения митинга), суд назначил ему 30 часов обязательных работ.