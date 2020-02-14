В петербургской школе ученикам запретили танцевать в образе Queen из-за "гомосексуального" подтекста

Старшеклассникам петербургской школы №375 запретили исполнять участвовать в конкурсе самодеятельности из-за того, что ребята решили разыграть сценку-пародию на группу Queen. О казусе рассказал один из учеников заведения в беседе со СМИ.

Он рассказал, что в номере, посвященном Дню всех влюбленных, старшеклассники, вдохновленные фильмом "Богемская рапсодия", хотели удивить сверстников выступлением в стиле клипа "I want tо break free". У преподавательского состава, по словам участника событий, изначально претензий не возникало. Они появились тогда, когда юноши вышли на сцену "в образе".

"Когда мы уже переоделись и готовы были выступить, к нам подошли учителя английского языка и сказали нам следующее: «Это что за вид, вам нужно в стриптиз-клуб», «Наша школа — не будет пропагандировать гомофобию и гомосексуализм», «Смотрите у него ещё и усы». Видимо, уважаемые учителя английского языка нашей школы не понимают значения слов гомофобия и гомосексуализм, которые исключают друг друга", - отметил очевидец.

В свою очередь в пресс-службе администрации Красносельского района уведомили журналистов, что никакого запрета на выступление из-за мнимой пропаганды гомосексуализма чиновники не вводили.