В Минздраве сочли полезным фильм Юрия Дудя о ВИЧ в России

Замглавы Минздрава Олег Салагай в своем Telegram-канале назвал полезным фильм журналиста Юрия Дудя о ВИЧ в России.

«Фильм, вне всякого сомнения, полезный, несмотря на то, что с некоторыми фактами или, вернее, с такой их подачей (по закону жанра) в фильме можно дискутировать. Но в целом в фильме приводится много важной информации», - написал Салагай.

По его словам, «внушительная аудитория остается вне контакта с информацией о ВИЧ», и потому подобный фильм важен. «Он позволяет повысить информированность о проблеме ВИЧ тех, до кого другие активности, к сожалению, не дотягиваются. Острота подачи некоторых фактов, с которой, повторюсь, можно дискутировать в научной или организационной плоскости, в то же время повышает мотивированность к прохождению тестирования и получения необходимого лечения», - считает Салагай.

Обратил внимание замминистра и на то, что в фильме говорите о необходимости бороться со стигмой в отношении ВИЧ-инфицированных. «Сегодня ВИЧ - это не приговор, и очень важно, чтобы человек, у которого эта инфекция диагностирована, проходил лечение и жил обычной жизнью, у него (неё) появлялись здоровые дети, и все было хорошо», - подчеркнул Салагай.

По мнению Салагая, в фильме можно было бы рассказать и о работе СПИД-центров, региональных органов и Минздрава в этом направлении. Замминистра считает ее «достаточно внушительной» и превосходящей по объему «то, что делалось ещё 5 или, тем более, 10 лет назад».

«Надеюсь, однако, что он [фильм] не создаст у зрителя ощущения "полноты картины" и, скорее, натолкнёт на желание получить дополнительную информацию об этой важной проблеме, которая касается каждого», - заключил Салагай.

Фильм «ВИЧ в России – эпидемия, про которую не говорят» был опубликован на YouTube 11 февраля. В нем говорится о проблемах людей с ВИЧ и СПИД. После его выхода число запросов в Google о покупке теста на ВИЧ увеличилось на 5550% процентов. Накануне его посмотрели и депутаты Госдумы.