СМИ: Россия потеряет первое место в медальном зачете Олимпиады в Сочи после отстранения Устюгова

Двух российских биатлонистов – Евгения Устюгова и Светлану Слепцову – признали виновными в нарушении антидопинговых правил, пишет ТАСС. Из-за этого Россия может потерять первое место в медальном зачете.

Слепцову дисквалифицировали на два года, ее результаты с 22 марта 2013 года по конец сезона-2013/14 аннулированы, сообщили в Союзе биатлонистов России. Она завершила карьеру в 2017 году, но двухлетняя дисквалификация будет отсчитываться с даты вынесения вердикта – с 11 февраля.

Источник в Союзе биатлонистов сообщил, что Устюгова лишили золотой медали Олимпийских игр 2014 года в Сочи. В этом случае Россия потеряет первое место в медальном зачете той Олимпиады и переместиться на третье место, уступив сборным Норвегии и Канады.

Устюгова обвинили в употреблении запрещенного вещества – оксандролона, сообщает источник. Его результаты в период с 27 августа 2013 года до конца сезона-2013/14 подлежат дисквалификации с аннулированием всех результатов, в том числе лишением медалей и призов. Под это попадает и золотая медаль Олимпиады в Сочи, завоеванная в эстафете. Решение о дисквалификации Устюгов может оспорить в Спортивном арбитражном суде в течение 21 дня начиная с 13 февраля.

Первые обвинения были предъявлены Устюгову в 2018 году, тогда же под подозрение попали Слепцова, Александр Печенкин и Александр Чернышов. Последних двух спортсменов дисквалифицировали в 2019 году. Устюгов был признан невиновным, но Международный союз биатлонистов открыл в отношении него новое дело.