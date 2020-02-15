В Европе зафиксировали первую смерть из-за коронавируса

В Европе зафиксирован первый случай смерти пациента, зараженного коронавирусом Covid-2019: во Франции умер китайский турист, передает агентство BFMTV со ссылкой на министра здравоохранения Франции Аньез Бузин.

80-летний гражданин Китая, турист из Хубэя, был госпитализирован в конце января. Его состояние быстро ухудшалось, в последнее время он был в реанимации в критическом состоянии.

Тем временем число заболевших составило 66,5 тысяч человек, умерли 1523 человека, сообщает Госкомитет здравоохранения КНР. Более 8 тысяч человек выздоровели.