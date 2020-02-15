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15:42

Несколько петербургских активистов задержаны на пикетах против поправок в Конституцию

фото ЗакС политика Несколько петербургских активистов задержаны на пикетах против поправок в Конституцию

На акции в защиту конституционного строя у площади Восстания задержаны несколько человек, передает «МБХ медиа».

Активисты вышли с пикетами, протестуя против внесения поправок в Конституцию. Среди задержанных – Марина Кен, Александр Иванов, Дмитрий Скурихин, Асан Мумджи, Евгений Мусин.

Обновлено 15:49 Задержан Павел Чупрунов, сообщает Telegram-канал «Агит Россия».

Обновлено 16:05 Задержаны Мария Малышева, Клинтон Баранов, координатор «Агит России» Павел Иванкин и депутат МО «Город Пушкин» Сергей Лазарев. 

Кен была без плаката, полицейские заявили, что на нее поступило заявление. Мусину они сообщили, что он задержан за участие в пикетах против дела «Сети», которые прошли накануне у Гостиного двора.


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