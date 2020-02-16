Протоиерей Смирнов считает гражданских жен "бесплатными проститутками"

На последнем публичном выступлении скандально известный протоиерей Дмитрий Смирнов занялся обличением феномена гражданского брака и уничижением женщин, которых устраивает такой формат интимных отношений. По мнению священника, они страдают от непонимания сути брака.

"Неохота сказать, что "я бесплатная проститутка", поэтому говорят: у меня гражданский брак. Здрасьте! Да нет, ты просто бесплатно оказываешь услуги - и всё, а так тебя никто за жену не считает", - приводит его суждение "Интерфакс".

Для него большее количество замужних женщин, чем женатых мужчин в стране почему-то объясняется не ранней смертностью последних, а некими этическими причинами.

"Как так может быть? Да очень просто: те мужчины, про которых говорят, что они женаты гражданским браком, они не считают их за жен, это просто временная утеха. Потому что если бы он относился к ней как к жене - ну что, трудно зарегистрироваться, что ли?", - удивляется протоиерей.

Смирнов известен эпатажным поведением и высказываниями. Ранее он предлагал рукоприкладство в качестве "лекарства" от использования детьми матерных слов, обвинял россиянок, сделавших аборт, в убийстве "кутузовых и гагариных", а таеж лично принимал участие в погроме на радиостанции "Серебряный дождь".