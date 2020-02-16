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14:20

Протоиерей Смирнов считает гражданских жен "бесплатными проститутками"

фото ЗакС политика Протоиерей Смирнов считает гражданских жен "бесплатными проститутками"

На последнем публичном выступлении скандально известный протоиерей Дмитрий Смирнов занялся обличением феномена гражданского брака и уничижением женщин, которых устраивает такой формат интимных отношений. По мнению священника, они страдают от непонимания сути брака.

"Неохота сказать, что "я бесплатная проститутка", поэтому говорят: у меня гражданский брак. Здрасьте! Да нет, ты просто бесплатно оказываешь услуги - и всё, а так тебя никто за жену не считает", - приводит его суждение "Интерфакс".

Для него большее количество замужних женщин, чем женатых мужчин в стране почему-то объясняется не ранней смертностью последних, а некими этическими причинами.

"Как так может быть? Да очень просто: те мужчины, про которых говорят, что они женаты гражданским браком, они не считают их за жен, это просто временная утеха. Потому что если бы он относился к ней как к жене - ну что, трудно зарегистрироваться, что ли?", - удивляется протоиерей.

Смирнов известен эпатажным поведением и высказываниями. Ранее он предлагал рукоприкладство в качестве "лекарства" от использования детьми матерных слов, обвинял россиянок, сделавших аборт, в убийстве "кутузовых и гагариных", а таеж лично принимал участие в погроме на радиостанции "Серебряный дождь".

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