На Юго-Западе прошел митинг с социальными требованиями

В Южно-Приморском парке протестно настроенные граждане собрались на митинг, согласования которого удалось добиться от городского правительства только с третьего раза. Трансляцию события провел сайт Activatica.

Большинство флагов принадлежало Партии роста и КПРФ. Значительная часть недовольства, выраженная в том числе в плакатах, коснулась местных управляющих компаний. "На наши деньги за жилье размножается жулье", "УК Комсервис, ты уволен", "Нам нужны дела, а не пустые обещания", - гласили надписи на транспарантах.

Также граждане возмущались отсутствием прогресса в строительстве станций метро, которых их район полностью лишен, строительством автодороги через "Жемчужный пляж" и медленным темпом строительства объектов социальной инфраструктуры, необходимых жильцам огромного комплекса "Балтийская жемчужина".

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