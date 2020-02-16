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18:02

Ройзман осадил критиков его дружбы с Саакашвили

фото ЗакС политика Ройзман осадил критиков его дружбы с Саакашвили

Вскоре после того, как экс-мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман опубликовал совместную фотографию с бывшим грузинским президентом и впоследствии украинским политиком Михаилом Саакашвили, к нему стали поступать звонки от прогосударственных журналистов. В самих вопросах, по его уверению в Facebook, содержалось утверждение, что теперь он может поставить крест на себе как на политике, поскольку Кремль рассматривает Саакашвили как врага России, и уже поэтому фотография с ним - в чистом виде компромат. Этот аргумент Ройзман постарался отбить.

"А для продвижения политической карьеры надо было с Мизулиной сфотографироваться? Объясняю. Я не карьерист и могу себе позволить говорить всё, что думаю, и делать то, что считаю нужным. Что необходимо сегодня для политической карьеры, я понимаю лучше, чем эксперты, но это вещи стыдные, а я человек брезгливый, да мне ещё людям в глаза смотреть", - гласит один из его ответных тезисов.

По словам Ройзмана, для более благополучной "вертикальной" карьеры и щедрого финансирования из центра ему не раз оставалось только вступить в "Единую Россию" и быть в каких-то вопросах лояльным конъюнктуре, но из принципа он никогда на это не шел, хотя настойчиво предлагали.

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