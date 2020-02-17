Регионам поручили создать атмосферу праздника в день голосования по поправкам в Конституцию

В день общероссийского референдума по внесению изменений в действующую Конституцию российским регионам поручили организовать праздничную атмосферу на участках для голосования: данная директива была спущена из Кремля и отправлена главам всех субъектов РФ, делится РБК.

"Конкретных установок, кто и что должен организовывать, не давали, поскольку все и так знают, что нужно делать", - пояснил собеседник издания.

Он уточнил, что на участках может быть организован как буфет, так и концерт - все зависит от чиновничьей фантазии. Ранее, например, праздничную атмосферу необходимо было создать перед выборами президента: в каких-то городах на участках раздавали пирожные и чай, где-то граждан развлекали артисты.

Регионам назвали показатели, которые федеральный центр хотел бы видеть по итогам референдума: явка - 60%, положительный результат - 70%. Напрямую задача добиться такого результата не ставилась, но отмечалось, что эти показатели были бы идеальными.

Ранее Владимир Путин поручил провести голосование в будний день, предварительно переведя его в разряд выходного. Предположительно, это будет 22 апреля.