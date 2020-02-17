Худшими по уровню жизни в России оказались Северная Осетия, Бурятия и Калмыкия

Наиболее отстающими по уровню жизни в России оказались Северная Осетия, Бурятия, Калмыкия, Ингушетия и Алтай, информирует РИА "Новости", приводя данные из собственного исследования.

Согласно проведенному изысканию, перечисленные регионы и в прошлом году занимали далеко не лидирующие позиции, ситуация в них практически не поменялась.

Лучшими субъектами РФ традиционно остались Москва и Подмосковье, а также Петербург. Эксперты пришли к выводу, что развитость инфраструктуры, высокие экономические и социальные показатели вкупе с устойчивым потенциалом дальнейшего роста позволяют этим регионам надолго закрепиться в топе рейтинга.

Среди других лидеров - Татарстан, Белгородская область, Краснодарский край, Воронежская, Ленинградская и Калининградская области и Югра. В этих регионах также отмечается стабильный уровень экономического развития: на них приходится около 40% суммарного ВРП регионов России, оборота розничной торговли и инвестиций в основной капитал.