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11:30

Из-за сильного ветра в Петербурге объявлен оранжевый уровень опасности

фото ЗакС политика Из-за сильного ветра в Петербурге объявлен оранжевый уровень опасности

На просторах Северной столицы был объявлен оранжевый уровень опасности: из-за обрушившегося на город циклона, принесшего с собой сильнейший ветер, все экстренные службы приведены в полную боевую готовность.

Как известили в пресс-службе Гидрометцентра, при оранжевом уровне опасности высока вероятность возникновения стихийного бедствия и причинения ущерба - как гражданам, так и имуществу.

Синоптики прогнозируют, что порывы ветра будут достигать 25-28 метров в секунду.

Предупреждение продлится до 19:00, но может быть пролонгировано и на ночь.

Кроме того, понедельник побил очередной температурный рекорд.

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