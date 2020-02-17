КСП проверяет Дирекцию по управлению спортивными сооружениями

Контрольно-счетная палата Петербурга, как и анонсировалось в конце прошлого года, приступила к проверке финансово-хозяйственной деятельности государственного учреждения "Дирекция по управлению спортивными сооружениями".

Ревизия коснется расходов организации, осуществленных с 2018 по 2020 годы. Контрольное ведомство напоминает, что ежегодно дирекция располагает бюджетом, превышающим 2 млрд рублей.

"Специалисты КСП проверят Комитет по физической культуре и спорту на предмет соблюдения функций учредителя", - говорится в официальном сообщении.

В ведении организации числятся 26 физкультурно-оздоровительных и спортивных объектов, среди которых такие крупные сооружения, как стадион "Петровский" и Ледовая арена.