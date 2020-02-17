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11:56

Суд взыскал с Соболь и Албурова 311 тысяч рублей в пользу метро из-за протеста 3 августа

фото ЗакС политика Суд взыскал с Соболь и Албурова 311 тысяч рублей в пользу метро из-за протеста 3 августа

Столичный суд взыскал 311 тысяч рублей с сотрудников Фонда борьбы с коррупцией Любови Соболь и Георгия Албурова в пользу московского метрополитена из-за протестной акции 3 августа, уведомляет "МБХ медиа".

Кроме того, оппозиционерам надо будет оплатить 5 тысяч рублей госпошлины. 

Истец хотел взыскать с Соболь и Албурова убытки за работу сотрудников государственного предприятия в выходной день. В данном случае речь идет о станции "Речной вокзал". 

Адвокаты ответчиков настаивают, что данная станция не имеет отношения к протестам, так как находится за пределами Бульварного кольца, где 3 августа собирались демонстранты. 

Ранее Мосгортранс, ГБУ "Автомобильные дороги" и метрополитен подали иски к Соболь и Албурову на общую сумму порядка 4 млн рублей. По первым двум искам с оппозиционеров взыскали 657 тысяч и 1,5 млн рублей соответственно.

Летние скандальные митинги, приведшие к уголовным делам против их участников, имели целью добиться регистрации так называемых независимых кандидатов кандидатами в Мосгордуму.

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