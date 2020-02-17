В КС считают незаконным приход к власти большевиков

В одном из решений Конституционного суда судья Константин Арановский категорично высказался о советском государстве и приходе его идеологов к власти, что привлекло внимание многих СМИ (например, газеты "Коммерсант").

Советы в их первозданном виде судья называет "незаконными партийно-государственными властеобразованиями", в тексте также используются такие дефиниции, как "зло тоталитаризма" и говорится о репрессиях в отношении невиновных, как будто они "меченые".

Суть особого мнения Арановского сводится к тому, что Россия не может взваливать на себя наследие Советского Союза в части его попрания гражданских прав свобод.

Само решение касается возвращения жилья семьям репрессированных. Несмотря на отмежевание от практик СССР, Конституционный суд предписал изменить правовые положения, мешающие получить жилье на исторической родине высланным в 1930-е годы семьям.

Примечательно, что одна из самых "разошедшихся" цитат президента Владимира Путина гласит, что распад Советского Союза был "величайшей геополитической катастрофой".