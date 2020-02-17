"Единая Россия" назначила региональных кураторов выборов 2020 года

"Единая Россия" выбрала кураторов, которые будут "присматривать" за регионами во время выборов 2020 года. Со списком, отображенном в решении президиума генсовета партии, ознакомился Znak.com.

В частности, бывший боксер Николай Валуев возьмется за Брянскую область, депутат Александр Авдеев будет контролировать электоральный процесс в Рязанской области, парламентарии Оксана Бондарь и Константин Бахарев - понаблюдают за выборами губернатора Камчатского края и Краснодарского края.

Депутат Виктор Дерябкин ответственен за кампанию губернатора Ростовской области и региональные выборы в гордуму. Виктор Зубарев будет курировать выборы главы Иркутской области.

Начальник центрального исполкома ЕР Александр Борисов займется Псковской областью, его заместитель Максим Жаворонков получил шефство над кампаниями во Владимире и Новгородской области.

Глава департамента ЦИК по работе в Приволжском и Уральском федеральных округах Татьяна Бочкарева получила задание проконтролировать выборы в ХМАО, а также Заксобрания ЯНАО. "Начальство" над Забайкальским краем досталось Константину Атланову.