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12:21

"Единая Россия" назначила региональных кураторов выборов 2020 года

фото ЗакС политика "Единая Россия" назначила региональных кураторов выборов 2020 года

"Единая Россия" выбрала кураторов, которые будут "присматривать" за регионами во время выборов 2020 года. Со списком, отображенном в решении президиума генсовета партии, ознакомился Znak.com.

В частности, бывший боксер Николай Валуев возьмется за Брянскую область, депутат Александр Авдеев будет контролировать электоральный процесс в Рязанской области, парламентарии Оксана Бондарь и Константин Бахарев - понаблюдают за выборами губернатора Камчатского края и Краснодарского края.

Депутат Виктор Дерябкин ответственен за кампанию губернатора Ростовской области и региональные выборы в гордуму. Виктор Зубарев будет курировать выборы главы Иркутской области.

Начальник центрального исполкома ЕР Александр Борисов займется Псковской областью, его заместитель Максим Жаворонков получил шефство над кампаниями во Владимире и Новгородской области.

Глава департамента ЦИК по работе в Приволжском и Уральском федеральных округах Татьяна Бочкарева получила задание проконтролировать выборы в ХМАО, а также Заксобрания ЯНАО. "Начальство" над Забайкальским краем досталось Константину Атланову.

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