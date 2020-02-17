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12:27

Суд заслушал объяснения главы УИК по делу о «сбежавших бюллетенях»

фото ЗакС политика Суд заслушал объяснения главы УИК по делу о «сбежавших бюллетенях»

Московский районный суд заслушал пояснения председателя участковой избирательной комиссии №1280 Николая Малахова по делу об отмене итогов выборов в МО «Московская застава». Иск подали не прошедшие в совет кандидаты от «Яблока» Анна Кузнецова и Александр Будберг. Они заявили, что члены УИК в ночь выборов якобы сбежали с участка вместе с документами до подведения итогов.

На заседании суда 17 февраля глава УИК Малахов заявил, что комиссия не покидала школу, а просто перешла в другой кабинет. По его словам, место работы пришлось сменить из-за сломанного принтера. 

Ранее Кузнецова в разговоре с ЗАКС.Ру отметила, что в опубликованном решении территориальной избирательной комиссии нет второго помещения для УИКа №1280. На заседании суда глава участковой комиссии рассказал, что во втором помещении комиссия работала на президентских выборах. В день выборов 8 сентября 2019 года он уточнил у завхоза, можно ли перейти в указанный кабинет и получил утвердительный ответ, заявил Малахов.

Судья продемонстрировала ему скриншот с видеозаписи, на которой члены комиссии вместе со всеми документами якобы покидают здание школы до подведения итогов голосования, и спросила, узнаёт ли он там себя или членов своей УИК. Малахов заявил, что никого не узнаёт - «это может быть кто угодно».

Председатель участкового избиркома не смог вспомнить, кто и как оглашал цифры по итоговой явке избирателей. 

У адвоката участковой комиссии возникли вопросы к одному из истцов - Будбергу. Он спросил у экс-кандидата, применял ли он физическую силу к Малахову в ночь голосования.

- Скажите, вы к председателю Малахову пытались применить физическую силу? - спросил Ефимов.

- Нет, к сожалению, не успел, - ответил Будберг.

Адвокат истца заявил, что эти вопросы не относятся к делу. Представитель УИКа был другого мнения: он заявил, что Будберг препятствовал работе Малахова и пытался применить к нему физическую силу. 

На следующее заседание судья согласилась вызвать свидетелей со стороны УИК. Из-за этого рассмотрение дела перенесено на 4 марта. 

Напомним, на прошлом заседании участники процесса просмотрели видеозапись о том, как члены УИК убегают с участка вместе с документами. Также суд допросил свидетелей с соседнего избирательного участка, которые рассказали, что не видели представителей УИК №1280 в медицинском кабинете - адвокат комиссии утверждал, что члены УИК перешли в медицинский кабинет для продолжения своей работы. Представитель участкового избиркома Иван Ефимов в разговоре с ЗАКС.Ру отметил, что свидетелями были мать Кузнецовой, ее муж и его приятель.

София Саттарова


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