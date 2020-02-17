Отдыхающая на лайнере Diamond Princess россиянка "подхватила" коронавирус

Россиянка заразилась коронавирусом на круизном лайнере Diamond Princess, который пришвартован в карантинной зоне у берегов японского порта в Иокогаме, известили в посольстве РФ в Токио.

В ближайшее время она будет доставлена в больницу, где ей будет оказана необходимая помощь.

"В ходе осуществляемой японскими властями медицинской проверки всех пассажиров судна на предмет заражения COVID-19, коронавирус был выявлен у находящейся на борту гражданки России", - сообщили представители дипмиссии.

Сегодня японское агентство Kyodo уведомило общественность о том, что на лайнере Diamond Princess было выявлено 99 случаев заражения коронавирусом. Всего опасной болезнью успели заразиться 454 человека на борту. На судне находятся 24 россиянина.