После недельного перерыва в Петербурге вновь "минируют" суды

В Петербурге пришли угрозы о якобы заложенной взрывчатке в зданиях Приморского, Василеостровского, Октябрьского и Петродворцового районных судов. Их эвакуировали, сообщает объединенная пресс-служба судов.

Таким образом, возобновляется многомесячная, возникшая еще в ноябре прошлого года практика: каждый рабочий день у судов начинался с реакции на письма о минировании. Угрозы также распространялись на образовательные, медицинские учреждения и музеи.

Ни одна из угроз за последние три месяца не подтвердилась. По неизвестной причине всю предыдущую неделю авторы ставших типичными рассылок молчали. В письмах все предыдущее время в том или ином контексте упоминалось имя бизнесмена Константина Малофеева и материальные к нему претензии.