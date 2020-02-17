РБК: Начальник столичной полиции генерал Плахих решил уйти на пенсию

Начальник столичной полиции 56-летний генерал-майор Сергей Плахих подал рапорт об отставке: силовик решил уйти на пенсию по собственному желанию, информирует РБК.

Одним из претендентов на его пост является глава управления внутренних дел по Центральному административному округу Москвы генерал-майор Игорь Зиновьев. В свою очередь его должность может перейти к Алексею Школкину, начальнику управления полиции по городскому округу Одинцово.

В полицию Плахих пришел в 1985 году в Киргизской ССР. С 1991 по 1993 занимал руководящие посты в милиции Бишкека, после чего перешел на работу в управление МВД по Саратовской области. В 2000 году возглавил криминальную милицию подмосковного города Железнодорожный. После стал начальником отделения милиции по району Новокосино и криминальной милиции по Восточному округу Москвы. В 2011 возглавил УВД по ВАО, с 2016 по 2017 год управлял УМВД по Калужской области. После это Плахих получил должность "шефа" полиции Москвы.