Суд установил процедуру наблюдения над "Метростроем"

Арбитражный суд ввел процедуру наблюдения за "Метростроем", главным подрядчиком Смольного в делах строительства подземки, передает ТАСС.
Решение явилось ответом на иски компаний "Ариэль металл", "Таск", "Метробетон" и "Гермес", добивавшихся в юридическом порядке признания "Метростроя" несостоятельной организацией.
Претензии связаны с тем, что и головная компания, и ее "дочки" до сих пор имеют разного рода задолженности. В прошлом и позапрошлом годах это приводило к забастовкам рабочих.
Бывший гендиректор "Метростроя" Николай Александров арестован. Ему вменяется крупная растрата.