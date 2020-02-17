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16:22

Суд установил процедуру наблюдения над "Метростроем"

фото ЗакС политика Суд установил процедуру наблюдения над "Метростроем"

Арбитражный суд ввел процедуру наблюдения за "Метростроем", главным подрядчиком Смольного в делах строительства подземки, передает ТАСС.

Решение явилось ответом на иски компаний "Ариэль металл", "Таск", "Метробетон" и "Гермес", добивавшихся в юридическом порядке признания "Метростроя" несостоятельной организацией.

Претензии связаны с тем, что и головная компания, и ее "дочки" до сих пор имеют разного рода задолженности. В прошлом и позапрошлом годах это приводило к забастовкам рабочих.

Бывший гендиректор "Метростроя" Николай Александров арестован. Ему вменяется крупная растрата.

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