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16:50

Беглов представил Смольному нового главу КРТИ

фото ЗакС политика Беглов представил Смольному нового главу КРТИ

Петербургский градоначальник Александр Беглов представил правительству города нового руководителя комитета по развитию транспортной инфраструктуры Андрея Левакина, уведомляет 78.ru.

Левкин получил должность председателя ведомства 12 февраля. Работа в Смольному чиновнику не в новинку: ранее он уже был трудоустроен в КРТИ, а также занимал пост замглавы комитета по благоустройству и дорожному хозяйству. 

Кресло начальника КРТИ освободилось в декабре: тогда экс-начальник транспортного подразделения Смольного Сергей Харлашкин занял пост директора ОАО "Метрострой".

Также сегодня Беглов уведомил о назначении Антона Шантыря главой комитета по спорту физической культуре и спорту.

 


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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