Правительство Ленобласти выделило частным детсадам 70 млн рублей

Правительство Ленинградской области объявило о своеобразной добровольной сделке с владельцами частных детских садов: 15 из них получили субсидии в общей сложности на сумму 69,4 млн рублей. Об этом сообщает сайт администрации региона.

Утверждается, что таким образом стимулируется экономическая активность "частников", уменьшаются их расходы, связанные с обслуживанием садиков, а значит, ожидается, что так называемую "родительскую плату" понизят. Это закреплено и юридически: предельный размер родительского взноса для тех, кто решил отдать детей в получивших субсидию частные детские сады, составляет пять тысяч рублей. Соответствующий документ подписал в прошлом году губернатор Александр Дрозденко.