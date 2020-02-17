В Праге разгорается конфликт из-за идеи присвоить площади у посольства РФ имя Немцова

Пражские активисты приступили к сбору подписей против переименования площади перед посольством России в честь политика Бориса Немцова, поделился в разговоре с РИА "Новости" глава Ассоциации независимых СМИ и бывший президент республиканской полиции Станислав Новотный.

На данный момент собрано 417 подписей.

"Многие в Праге прекрасно понимают, что инициатива приматора [главы Праги] - не что иное, как самая настоящая провокация, направленная против России, против ее руководства, на разрушение дружественных отношений между нашими странами", уверен Новотный.

Окончательное решение по вопросу будет принято 24 февраля.

Добавим, площади, носящие имя российского политика, есть Вашингтоне и Вильнюсе, а в Москве после долгих бюрократических процедур открыли мемориальную такбличку на доме, в котором он жил.

Борис Немцов был убит в центре Москвы в ночь на 28 февраля 2015 года. В политика выстрелили несколько раз. По обвинению в убийстве в 2017 году нескольких человек приговорили к срокам от 11 до 20 лет лишения свободы. Организатор убийства Немцова до сих пор не найден.