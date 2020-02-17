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17 февраля, 20:23

Архангелогородец подготовил подарок для Путина в виде медведя с семгой

фото ЗакС политика Архангелогородец подготовил подарок для Путина в виде медведя с семгой

Архангельский житель Николай Исаков, комплексующий из-за того, что зачастую место его проживания называют депрессивным, попытался опровергнуть это, изготовив подарок для президента страны Владимира Путина.

Оспорить стереотип была призвана композиция из дерева. Изображает она медведя, готовящегося закусить пойманной красной рыбой.

"Мы не такие, мы работаем и хотим тут жить, воспитывать своих детей, мы всем довольны, и нас много! Хотим приносить пользу своему региону, своей малой Родине", - приводит слова Исакова ресурс "МБХ Медиа Северо-Запад".

Пожилой мужчина очень рассчитывает на то, что подарок попадет в руки Путину лично и что тот после получения деревянных образцов животных изменит свое предполагаемое представление об Архангельске.

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Фотография: "Регион 29"


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