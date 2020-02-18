В Ухане от коронавируса умер главврач больницы; жертвами болезни стали более 1800 человек В Китае, заболев коронавирусом, скончался Лю Чжимин - главврач больницы Уханя - города, откуда заболевание массово распространилось, информирует РБК. Чжимин стал первым медиком в КНР, ставшим жертвой новой болезни. Его смерть зафиксировали сегодня, 18 февраля, утром. Общее число погибших - 1868 человек, инфицированы более 73 тысяч граждан, уведомили в Госкомитете здравоохранения страны. За сутки жертвами вируса стали 98 человек, однако 1701 излечились и были выписаны из больниц. Таким образом, общее количество выздоровевших достигло почти 13 тысяч. Tweet Телеграм Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен